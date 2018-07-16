2018-07-16T07:54:17+03:00
В мире

Илон Маск назвал спасавшего детей в Таиланде дайвера педофилом

Миллиардер обиделся на британского водолаза, назвавшего пиаром его план спасения с субмариной
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Миллиардер Илон МаскМиллиардер Илон МаскФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оскорбил британского дайвера Верна Уонсорта, участвовавшего в спасении детей из пещеры в Таиланде. Миллиардер назвал спасателя «педофилом».

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Маску не понравился твит Уонсорта о том, что план Маска по спасению подростов с помощью мини-подлодки собранной из частей ракеты Falkon 9, не более чем обычный пиар. Британец посоветовал предпринимателю «засунуть свою подлодку куда поглубже».

Маск ответил Уонсорту тоже через Твиттер. Он написал, что никогда не видел «этого британского эмигранта, который живет в Таиланде», где дети оказались заперты в пещере. Он предложил дайверу выложить видео спасения школьников, но затем, не дожидаясь ответа, запостил оскорбительный твит.

«Знаешь, не утруждай себя показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил, ты сам попросил об этом», - цитирует слова Маска The Hollywood Reporter.

Позже миллиардер этот твит удалил. Свои слова он не стал пояснять.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 школьников, которые более двух недель были заблокированы в затопленной пещере. Маск предложил спасти их при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд, где испытал свою подлодку. Однако детей спасли без нее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Эймсбери отравляющее вещество находилось во флаконе из-под духов
Путин рассказал о 25 миллионах попыток кибератак во время ЧМ-2018
Туск призвал Китай, США и Россию не начинать торговые войны
Помпео рассказал, от кого зависят отношения США и России
Делегация Госдумы собирается в октябре посетить Германию
Стало известно о планах США эвакуировать «Белых касок» из Сирии
Хулиганы устроили в Париже беспорядки во время празднования победы в ЧМ-2018
Погода в Москве на 16 июля 2018 года: воздух в столице прогреется до +31 градуса
Трамп ожидает шквала критики после встречи с Путиным
Президент Хорватии выступила против попыток изолировать Россию
СК: Результаты последних экспертиз подтвердили подлинность останков семьи Николая II
Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом
В Нигерии около 70 военных пропали после нападения «Боко харам»
Украинский экономист сообщила об угрозе дефолта в стране
Минобороны подвело итоги весеннего призыва в армию
В Канаде утонул экс-вратарь «Атланта» Рэй Эмери
Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне
Израиль нанес ракетный удар по позициям армии Сирии
Полиция открыла дела на выбежавших на поле «Лужников» участников Pussy Riot
Белый дом сообщил время начала встречи с глазу на глаз Путина с Трампом
Пентагон договорился с Lockheed Martin о покупке 141 истребителя F-35
Матчи чемпионата мира по футболу в России посетили больше трех миллионов человек
Путин под проливным дождем вручил медали победителям ЧМ-2018
На Украине рассказали, почему нет смысла перевооружать армию танками «Оплот»
Трамп: Евросоюз, Россия и Китай входят в число противников США
В США перевернулся автобус: погибли три человека, 22 пострадали
Лучший бомбардир на ЧМ-2018 - англичанин Харри Кейн
Трамп прибыл на переговоры с Путиным в Хельсинки