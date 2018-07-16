Илон Маск назвал спасавшего детей в Таиланде дайвера педофилом

СЕГОДНЯ 07:54 2018-07-16T07:54:17+03:00

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оскорбил британского дайвера Верна Уонсорта, участвовавшего в спасении детей из пещеры в Таиланде. Миллиардер назвал спасателя «педофилом».

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Маску не понравился твит Уонсорта о том, что план Маска по спасению подростов с помощью мини-подлодки собранной из частей ракеты Falkon 9, не более чем обычный пиар. Британец посоветовал предпринимателю «засунуть свою подлодку куда поглубже».

Маск ответил Уонсорту тоже через Твиттер. Он написал, что никогда не видел «этого британского эмигранта, который живет в Таиланде», где дети оказались заперты в пещере. Он предложил дайверу выложить видео спасения школьников, но затем, не дожидаясь ответа, запостил оскорбительный твит.

«Знаешь, не утруждай себя показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил, ты сам попросил об этом», - цитирует слова Маска The Hollywood Reporter.

Позже миллиардер этот твит удалил. Свои слова он не стал пояснять.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 школьников, которые более двух недель были заблокированы в затопленной пещере. Маск предложил спасти их при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд, где испытал свою подлодку. Однако детей спасли без нее.