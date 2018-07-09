Илон Маск предложил спасательную капсулу для эвакуации детей в Таиланде

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-09T14:36:20+03:00

Капсула достаточно легкая, чтобы ее могли двигать в воде двое дайверов Фото: REUTERS

Для ее создания использовалась труба для перекачки кислорода космической ракеты Falcon 9 [видео]

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Эвакуация подростков, заблокированных наводнением в пещере Кхао Луанг, принимает характер всемирной спасательной операции. Это крайне рискованное и сложное мероприятие, поскольку детей, не имеющих опыта погружений, надо провести через лабиринт узких затопленных водой проходов. Шесть мальчиков уже удалось вывести на свет божий, но в ходе подготовки операции погиб один дайвер.

Основатель первой частной космической компании SpaceX Илон Маск предложил план, который может снизить риски при эвакуации подростков.

В своем Твиттере миллиардер и изобретатель опубликовал видео испытаний спасательной капсулы. Она сделана из трубы для перекачки жидкого кислорода космической ракеты Фалькон 9. Диаметр нано-субмарины таков, что там может поместился один ребенок.

- Капсула достаточно легкая, чтобы ее могли двигать в воде двое дайверов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкий проход и очень-очень прочная! - написал Илон Маск.

Вряд ли очередное изобретение Маска успеют использовать спасатели в Таиланде. Они намерены форсировать проведение эвакуации, поскольку в пещере остается мало кислорода. Но Маск считает, что при определенной доработке это ноу-хау можно использовать в качестве спасательной капсулы в ходе космических полетов.

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