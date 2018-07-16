2018-07-16T08:30:48+03:00
В мире

В Эймсбери отравляющее вещество находилось во флаконе из-под духов

Брат пострадавшего Чарльза Роули рассказал, что тот мало похож на прежнего человека
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отравляющее вещество из Эймсбери могло находиться во флаконе из-под духовОтравляющее вещество из Эймсбери могло находиться во флаконе из-под духовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жители города Эймсбери Дон Стерджес и Чарльз Роули отравились нервно-паралитическим веществом, которое находилось во флаконе из-под духов. Об этом журналистам сообщил брат пострадавшего Мэттью Роули.

В интервью телерадиовещательной корпорации ВВС британец признался, что стал беспокоиться за своего брата, после телефонного разговора с ним. Мэттью отметил, что Чарлз идет на поправку, начал есть твердую пищу, однако, мало напоминает того человека, каким он был до инцидента.

В Скотленд-Ярде, чьё контртеррористическое подразделение ведет расследование этого дела, не стали комментировать информацию о флаконе из-под духов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 11 июля в доме отравившегося в Эймсбери британца Чарли Роули следователи обнаружили «флакон из-под нервно-паралитического вещества». Находку сразу же отправили в лабораторию Минобороны в Портон-Даун, которая установила, что во флаконе якобы содержалось такое же вещество, как и то, которым в марте отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Напомним, 30 июня в небольшом доме в Эймсбери нашли Дон Стерджесс и Чарли Роули, которые были без сознания. Полиция объявила о отравлении тем же веществом, что и в Солсбери. 8 июля СМИ сообщили о смерти Стерджесс.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В России снизилось количествто ДТП на федеральных трассах
Песков не уверен, что Путин и Трамп будут обсуждать «Северный поток - 2»
Забивака и Кокошник: эксперты выявили сувенирные тренды прошедшего ЧМ-2018
Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем с начала июля‍
В России пропавших детей начнут искать по смартфонам
Песков заявил о способности российского оружия «забетонировать» ядерный паритет
«Все из-за глупости и тупости США»: Трамп возложил вину за ухудшение отношений с Москвой на Вашингтон
Песков заявил, что Путин и Трамп уважают друг друга
Путин рассказал о 25 миллионах попыток кибератак во время ЧМ-2018
Туск призвал Китай, США и Россию не начинать торговые войны
Маск назвал педофилом дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде
Помпео рассказал, от кого зависят отношения США и России
Делегация Госдумы собирается в октябре посетить Германию
Стало известно о планах США эвакуировать «Белых касок» из Сирии
Хулиганы устроили в Париже беспорядки во время празднования победы в ЧМ-2018
Погода в Москве на 16 июля 2018 года: воздух в столице прогреется до +31 градуса