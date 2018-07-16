В Эймсбери отравляющее вещество находилось во флаконе из-под духов

СЕГОДНЯ 08:30 2018-07-16T08:30:48+03:00

Брат пострадавшего Чарльза Роули рассказал, что тот мало похож на прежнего человека

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Жители города Эймсбери Дон Стерджес и Чарльз Роули отравились нервно-паралитическим веществом, которое находилось во флаконе из-под духов. Об этом журналистам сообщил брат пострадавшего Мэттью Роули.

В интервью телерадиовещательной корпорации ВВС британец признался, что стал беспокоиться за своего брата, после телефонного разговора с ним. Мэттью отметил, что Чарлз идет на поправку, начал есть твердую пищу, однако, мало напоминает того человека, каким он был до инцидента.

В Скотленд-Ярде, чьё контртеррористическое подразделение ведет расследование этого дела, не стали комментировать информацию о флаконе из-под духов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 11 июля в доме отравившегося в Эймсбери британца Чарли Роули следователи обнаружили «флакон из-под нервно-паралитического вещества». Находку сразу же отправили в лабораторию Минобороны в Портон-Даун, которая установила, что во флаконе якобы содержалось такое же вещество, как и то, которым в марте отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Напомним, 30 июня в небольшом доме в Эймсбери нашли Дон Стерджесс и Чарли Роули, которые были без сознания. Полиция объявила о отравлении тем же веществом, что и в Солсбери. 8 июля СМИ сообщили о смерти Стерджесс.