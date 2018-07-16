2018-07-16T08:30:36+03:00
Политика

Путин рассказал о 25 миллионах попыток кибератак во время ЧМ-2018

При этом глава нашего государства поблагодарил сотрудников российских и зарубежных спецслужб за их работу
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), заявил, что за время мундиаля было отражено в общей сложности почти 25 миллионов кибератак на информационную инфраструктуру России.

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением ЧМ-2018», - цитирует главу нашего государства сайт Кремля.

При этом российский лидер поблагодарил сотрудников российских и зарубежных спецслужб и правоохранительных органов за проделанную ими работу. Как выяснилось, всего в совместной работе по подготовке и проведению турнира принимали участие 126 представителей 55 спецслужб из 34 государств.

«Очень важно, что за все это время у нас не было ни одного серьезного происшествия», - добавил Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня. Финал состоялся в минувшее воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». При этом всего турнир принимали 11 российских городов.

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