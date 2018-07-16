2018-07-16T09:21:54+03:00
В мире

«Все из-за глупости и тупости США»: Трамп возложил вину за ухудшение отношений с Москвой на Вашингтон

А также в очередной раз прокомментировал «вмешательство» в американские президентские выборы
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 16 июля, президент США Дональд Трамп еще раз прокомментировал «вмешательство» России в американские президентские выборы 2016 года и констатировал тот факт, что российско-американские отношения в настоящее время хуже, чем когда бы то ни было.

В частности, хозяин Белого дома заметил, что его предшественник Барак Обама был настолько уверен в победе кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, что даже не верил в возможность как-то повлиять на итоги голосования.

«Президент Обама думал, что Хиллари (Клинтон) выиграет выборы, поэтому, когда ФБР проинформировала его о российском вмешательстве, он сказал, что этого не может быть и не имеет большого значения, и ничего не сделал», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

При этом американский лидер признал, что виной ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном стали «глупость и тупость» США. «Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже, а все из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и сфальсифицированной охоте на ведьм», - подчеркнул Дональд Трамп.

Стоит отметить, что эти заявления президент США сделал уже будучи в Хельсинки, где 16 июля ожидается его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

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