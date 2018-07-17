2018-07-17T06:06:07+03:00
Политика

Путин и Трамп в Хельсинки сделали первый шаг к нормализации отношений России и США

Американский лидер рассказал журналистам о переговорах с российским коллегой, назвав беседу «очень долгой и очень хорошей»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в ХельсинкиПрезидент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в ХельсинкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президенты России и США на встрече в Хельсинки 16 июля сделали первый шаг к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Это потом в беседах с журналистами отметили оба – и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Американский лидер доволен прошедшими в понедельник переговорами.

«У нас была долгая и очень хорошая беседа. Мы обсудили множество тем, включая войну и мир, экономику, Украину. Мы впервые встречались наедине так долго, и я считаю, что нам удалось прийти к действительно хорошим заключениям», - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, по словам хозяина Белого дома, они с президентом России «говорили о нераспространении ядерных вооружений, о Сирии и гуманитарной помощи, а также о многом еще».

Трамп также поделился впечатлением, которое произвел на него Владимир Путин: «Он был силен».

Ранее сайт kp.ru писал, что глава российского государства назвал встречу с заокеанским коллегой «хорошим стартом» и отметил, что во время переговоров с Дональдом Трампом «многое изменилось к лучшему». Президент нашей страны также выразил надежду, что России и США удастся найти взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерная программа Ирана, война в Сирии и нашествие мигрантов в ЕС: что предложил России президент США

Политологи комментируют, что могло бы стать реальностью из идей, которые были озвучены на саммите лидеров двух стран (подробности).

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

Президенты России и США обо многом договорились в Финляндии и еще о большем готовы договориться (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Западные СМИ: «Трамп просто сдался Путину»

Иностранная пресса привычно начала обвинять Трампа в подыгрывании российскому лидеру (подробности).

МНЕНИЕ

Политолог: Главное, чтобы вернувшись в Штаты, Дональд не открестился от своих обещаний

Итоги встречи Путина и Трампа вместе с «КП» подвел американист и профессор Академии военных наук Сергей Судаков (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Макрон с футболистами спел «Марсельезу» в Елисейском Дворце
В «Нафтогазе» прокомментировали слова Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину
Иностранцы обсуждают зонт Путина во время финала ЧМ – 2018
Порошенко рассказал, когда Киев будет готов провести выборы в Донбассе
«Это хороший старт»: Путин сказал, что в ходе встречи с Трампом многое изменилось к лучшему
«Русский Букер» берет паузу: в этом году награду вручать не будут
Путин: Попытки запада изолировать Россию провалились
Путин «крайне негативно» относится к возможному вступлению Украины и Грузии в НАТО
Косачев: Россия будет защищать арестованную в США россиянку Бутину
Главу Amazon Джеффа Безоса назвали самым богатым человеком в современной истории
Посольство России в Вашингтоне добивается доступа к задержанной в США россиянке
Американский сенатор после встречи Трампа с Путиным призвал усилить санкции против России
Петр Верзилов и две участницы Pussy Riot получили по 15 суток за выходку на финале ЧМ – 2018
Сенатор Маккейн назвал саммит Трампа и Путина в Хельсинки "трагической ошибкой"
Минюст США сообщил о задержании россиянки, подозреваемой в шпионаже
США обратились в ВТО из-за ответных пошлин ЕС, КНР, Канады и Мексики
ФИФА назвала Черышева одним из пяти открытий чемпионата мира
Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя
Трамп подарил Путину майку российского хоккеиста Овечкина
Сборная Франции по футболу вернулась в Париж после победы на чемпионате мира