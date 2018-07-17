Путин и Трамп в Хельсинки сделали первый шаг к нормализации отношений России и США
Президенты России и США на встрече в Хельсинки 16 июля сделали первый шаг к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Это потом в беседах с журналистами отметили оба – и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Американский лидер доволен прошедшими в понедельник переговорами.
«У нас была долгая и очень хорошая беседа. Мы обсудили множество тем, включая войну и мир, экономику, Украину. Мы впервые встречались наедине так долго, и я считаю, что нам удалось прийти к действительно хорошим заключениям», - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, по словам хозяина Белого дома, они с президентом России «говорили о нераспространении ядерных вооружений, о Сирии и гуманитарной помощи, а также о многом еще».
Трамп также поделился впечатлением, которое произвел на него Владимир Путин: «Он был силен».
Ранее сайт kp.ru писал, что глава российского государства назвал встречу с заокеанским коллегой «хорошим стартом» и отметил, что во время переговоров с Дональдом Трампом «многое изменилось к лучшему». Президент нашей страны также выразил надежду, что России и США удастся найти взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности.
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