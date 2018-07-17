СЕГОДНЯ 06:30 2018-07-17T06:41:03+03:00

Президент Франции и национальная сборная вернулись в Париж из Москвы с Кубком ЧП Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Вернувшаяся из Москвы с заветным трофеем – Кубком Чемпионата мира по футболу – сборная Франции отпраздновала победу в Елисейском дворце. В Интернете появилось видео, как футболисты и тренеры национальной команды вместе с президентом страны Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит поют «Марсельезу».

Макрон с футболистами спел Марсельезу в Елисейском Дворце .Президент Франции и национальная сборная вернулись в Париж из Москвы после победы французов в ЧМ 2018

Как ранее писал сайт kp.ru, прошедший в воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники» финальный матч ЧМ завершился полной и безоговорочной победой французов над хорватами с разгромным счетом 4:2.

Таким образом, Франция спустя 20 лет после победы в 1998 году вернула себе чемпионский титул. Кстати, медали игроки получали под проливным дождем: он начался во время церемонии награждения. Однако непогода никому настроения не испортила.

А вот лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года стал капитан сборной Хорватии Лука Модрич. «Золотой мяч» мирового турнира хорватскому полузащитнику вручили сразу после окончания финального матча в «Лужниках».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: Всем кажется, что по мячику ударить легко, но настоящая игра – это искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь

Дмитрий СМИРНОВ

Владимиру Путину прежде, чем выйти к прессе, чтобы подвести итоги только что завершившегося чемпионата мира по футболу, пришлось переодеться. Несмотря на то, что помощники успели вовремя раскрыть над президентом России зонт, за десять минут под проливным дождем он промок не меньше остальных.

- Сегодняшний матч был прекрасным, - не стал скрывать эмоций Путин. - Думаю, вы со мной согласитесь. 4:2 в финале – я что-то такого не помню. Уверен, что у всех любителей спорта и футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, в атакующий. И уверен, понравилось всем. Мне тоже (подробности).