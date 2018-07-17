Путин: Позиции России и США по Крыму расходятся, но для РФ этот вопрос закрыт

СЕГОДНЯ 07:05 2018-07-17T07:17:59+03:00

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки Фото: REUTERS

Глава российского государства рассказал, как на встрече в Хельсинки Трамп поднимал тему воссоединения Крыма с Россией

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Во время переговоров с российским лидером в Хельсинки президент США Дональд Трамп поднимал тему воссоединения Крыма с Россией, заявив, что полуостров – часть Украины. В ответ Владимир Путин напомнил, что полуостров вошел в состав нашей страны по итогам народного референдума, и сказал, что вопрос о Крыме для России закрыт, несмотря на то, что Москва и Вашингтон смотрят на него по-разному.

В интервью телеканалу Fox News глава российского государства подчеркнул, что «присоединение Крыма к России – это не аннексия».

«Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за присоединение к России. Если это аннексия, то что тогда такое демократия?» - задал он риторический вопрос.

Владимир Путин отметил: «Позиция президента Трампа известна, и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации». Однако у Москвы другая точка зрения, «мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН».

«Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все», - подытожил президент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом в Бельгии, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными». Кроме того, глава российского государства назвал встречу с заокеанским коллегой «хорошим стартом» и отметил, что во время неё «многое изменилось к лучшему».

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