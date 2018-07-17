2018-07-17T07:17:59+03:00
Политика

Путин: Позиции России и США по Крыму расходятся, но для РФ этот вопрос закрыт

Глава российского государства рассказал, как на встрече в Хельсинки Трамп поднимал тему воссоединения Крыма с Россией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в ХельсинкиПрезидент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в ХельсинкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время переговоров с российским лидером в Хельсинки президент США Дональд Трамп поднимал тему воссоединения Крыма с Россией, заявив, что полуостров – часть Украины. В ответ Владимир Путин напомнил, что полуостров вошел в состав нашей страны по итогам народного референдума, и сказал, что вопрос о Крыме для России закрыт, несмотря на то, что Москва и Вашингтон смотрят на него по-разному.

В интервью телеканалу Fox News глава российского государства подчеркнул, что «присоединение Крыма к России – это не аннексия».

«Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за присоединение к России. Если это аннексия, то что тогда такое демократия?» - задал он риторический вопрос.

Владимир Путин отметил: «Позиция президента Трампа известна, и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации». Однако у Москвы другая точка зрения, «мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН».

«Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все», - подытожил президент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом в Бельгии, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными». Кроме того, глава российского государства назвал встречу с заокеанским коллегой «хорошим стартом» и отметил, что во время неё «многое изменилось к лучшему».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерная программа Ирана, война в Сирии и нашествие мигрантов в ЕС: что предложил России президент США

Политологи комментируют, что могло бы стать реальностью из идей, которые были озвучены на саммите лидеров двух стран (подробности).

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

Президенты России и США обо многом договорились в Финляндии и еще о большем готовы договориться (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Западные СМИ: «Трамп просто сдался Путину»

Иностранная пресса привычно начала обвинять Трампа в подыгрывании российскому лидеру (подробности).

МНЕНИЕ

Политолог: Главное, чтобы вернувшись в Штаты, Дональд не открестился от своих обещаний

Итоги встречи Путина и Трампа вместе с «КП» подвел американист и профессор Академии военных наук Сергей Судаков (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп не верит, что у России может быть компромат на него
Погода в Москве на 17 июля 2018 года: дождь, гроза и сильный ветер
Трамп считает проблему ядерного оружия самой важной в современном мире
Шварцнеггер: Трамп вел себя с Путиным как "маленькая размокшая макаронина"
Макрон с футболистами спел «Марсельезу» в Елисейском Дворце
Путин и Трамп в Хельсинки сделали первый шаг к нормализации отношений России и США
В «Нафтогазе» прокомментировали слова Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину
Иностранцы обсуждают зонт Путина во время финала ЧМ – 2018
Порошенко рассказал, когда Киев будет готов провести выборы в Донбассе
«Это хороший старт»: Путин сказал, что в ходе встречи с Трампом многое изменилось к лучшему
«Русский Букер» берет паузу: в этом году награду вручать не будут
Путин: Попытки запада изолировать Россию провалились
Путин отрицательно относится к возможному вступлению Украины и Грузии в НАТО
Косачев: Россия будет защищать арестованную в США россиянку Бутину
Главу Amazon Джеффа Безоса назвали самым богатым человеком в современной истории
Посольство России в Вашингтоне добивается доступа к задержанной в США россиянке
Американский сенатор после встречи Трампа с Путиным призвал усилить санкции против России
Петр Верзилов и две участницы Pussy Riot получили по 15 суток за выходку на финале ЧМ – 2018
Сенатор Маккейн назвал саммит Трампа и Путина в Хельсинки "трагической ошибкой"
Минюст США сообщил о задержании россиянки, подозреваемой в шпионаже
США обратились в ВТО из-за ответных пошлин ЕС, КНР, Канады и Мексики
ФИФА назвала Черышева одним из пяти открытий чемпионата мира
Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя
Трамп подарил Путину майку российского хоккеиста Овечкина
Сборная Франции по футболу вернулась в Париж после победы на чемпионате мира