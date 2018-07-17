Шварцнеггер: Трамп вел себя с Путиным как "маленькая размокшая макаронина"

СЕГОДНЯ 07:14 2018-07-17T07:18:51+03:00

Американский актер раскритиковал выступление президента США на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита с Россией [видео]

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Американский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп вел себя рядом с российским главой Владимиром Путиным словно "маленькая размокшая макаронина". Такие выводы артист сделал, посмотрев выступление хозяина Белого дома на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая размокшая макаронина, как маленький фанат. Я задавался вопросом, когда же вы попросите у него автограф или селфи", — сказал Шварцнеггер в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter.

Арнольд Шварцнеггер обратился к Дональду Трампу ."Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. И это было постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький мальчик-фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи или что-о в этом роде"

Экс-губернатор подчеркнул, что только своим участием в этом двустороннего саммите США-Россия Трамп подвел американскую разведку и министерство юстиции, которые обвиняют нашу страну во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По словам артиста, глава государства не должен так поступать.

"Что с вами не так?", - задался вопросом голливудская звезда.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась долгожданная встреча Путина и Трампа. Президент России назвал ее "хорошим стартом" и выразил надежду на то, что двум странам удастся найти взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности.

Американский лидер, в свою очередь, рассказал, что на переговорах был затронуты темы нераспространения ядерных вооружений, Сирии и гуманитарной помощи, а также другие важные вопросы. Республиканец также признал, что Путин произвел на него впечатление: "Он был силен", передает сайт kp.ru.

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