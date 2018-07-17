2018-07-17T12:21:57+03:00
Общество

ЕСПЧ взыскал с России в пользу родственников убитой Анны Политковской 20 тысяч евро

7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в Москве в лифте своего дома
Евгений ЧЕРНЕНКО
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские власти должны будут выплатить 20 тыс. евро родственникам убитой журналистки Анны Политковской в качестве компенсации за моральный ущерб. Такое решение 17 июля вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Истцы направили заявление в суд в связи с нарушением статьи 2 конвенции, жалуясь на то, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Политковской", - говорится в судебном коммюнике, опубликованном во вторник на сайте суда.

В то же время, как следует из документа, расследование, проеденное российской стороной "дало ощутимые результаты, поскольку пять человек были признаны непосредственно виновными в убийстве".

7 октября 2006 года журналист "Новой газеты" Анна Политковская была убита в Москве в лифте своего дома. В результате проведенного расследования, на скамье подсудимых оказались пятеро обвиняемых. 9 июня 2014 года, руководствуясь вердиктом присяжных заседателей, суд признал их всех причастными к содеянному и приговорил к различным срокам заключения: от 12 лет до пожизненного.

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