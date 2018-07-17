В Госдуму внесли законопроект, разрешающий посетить Россию без визы по паспорту болельщика

СЕГОДНЯ 14:13 2018-07-17T14:14:09+03:00

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что до конца года в страну можно будет вернуться без визы по паспорту болельщика

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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий посетить Россию без оформления визы по паспорту болельщика чемпионата мира, закончившегося два дня назад. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячелав Володин.

"Сегодня мы внесли такой законопроект, он будет рассмотрен в приоритетном порядке", – сказал Володин, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что уже в июле нижней палатой может быть принят законопроект, разрешающий иностранным туристам до конца года въезжать в Россию без визы, предъявляя паспорт болельщика чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. В страну могли без визы въехать иностранные болельщики, купившие билеты на игры и оформившие Fan ID (паспорт болельщика). В день финала первенства, 15 июля, президент России Владимир Путин заявил, что до конца года в страну можно будет вернуться без визы по паспорту болельщика.