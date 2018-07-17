Бывший посол США: «Путин одержал фантастическую победу в Хельсинки»

СЕГОДНЯ 14:54 2018-07-17T14:55:05+03:00

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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол считает, что президент РФ одержал победу в саммите с лидером США Дональдом Трампом.

"Путин сейчас одержал фантастическую победу в Хельсинки", - написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter Майкл Макфол.

По его словам, планка ожиданий для Трампа была очень низкой и, хотя от него требовалось оказать «хотя бы слабое сопротивление», он решил этого не делать. Макфол подчеркивает, что подобное развитие событий глубоко разочаровывает.

Также он назвал прошедший саммит РФ — США «ужасным», а высокая оценка итогов встречи главой МИДа РФ Сергеей Лавровым, как передают ТАСС, якобы служит демонстрацией «полной капитуляции» со стороны США.

Напомним, долгожданная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялось 16 июля в Хельсинки и продолжалась в течение 3 часов 50 минут. Лидеры провели открытые и закрытые переговоры, обсудили экономическое сотрудничество, дело о вмешательстве России в выбора 2016 года, а также регулирование сирийского конфликта, транзит газа через Украину и другие темы.