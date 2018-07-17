Оскорбление дайвера стоило Tesla 2 миллиарда долларов

СЕГОДНЯ 17:44 2018-07-17T17:44:18+03:00

Стоимость акций самой амбициозной корпорации США упала на 11 долларов за ночь

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Интернет-конфликт между Илоном Маском и участником спасательной операции в Таиланде вылился в огромные финансовые потери для главы Tesla.

Инвесторы компании недовольны, что Маск отвлекается от бизнеса. По их мнению, подобные заявления генерального директора Tesla крайне отрицательно сказываются на репутации бренда.

Конфликт негативно отразился не только на имидже компании, но и на ее стоимости: за одну ночь цены акций Tesla упали с 318 до 307 долларов, по приблизительным подсчетам, это снизило капитализацию корпорации на 2 миллиарда долларов – сообщает Reuters.

По словам Джеймса Андерсона, одного из крупнейших акционеров компании, руководство Tesla надеется на скорейшее мирное разрешение конфликта.

Напомним, спроектированную Илоном мини-подлодку отказались использовать для спасения детей из пещеры в Тайланде. Верн Ансворт, один из выполнявших спасательную операцию дайверов, заявил, что субмарина абсолютно бесполезна, ибо не сможет огибать препятствия в силу жесткости корпуса. Дайвер назвал проект Маска очередным пиар-ходом.

Среди пользователей твитера это заявление спровоцировало огромное количество критики подлодки Маска. На это предприниматель ответил постом, в котором утверждал, что любая из представленных для этой цели субмарин свободно пройдет путь до того места, где находились дети, тем самым, доказав неправоту дайвера. В обращении к Ансворту глава Tesla добавил: "Извини, педофил, ты сам попросил об этом."

Позже он удалил это пост из социальной сети. Ансворт рассказал, что лично не видел посты Маска, но слышал про них, и собирается подать на предпринимателя в суд.