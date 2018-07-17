Новак: через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10–15%

СЕГОДНЯ 20:59 2018-07-17T20:59:19+03:00

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил по итогам переговоров России, ЕС и Украины в Берлине, что через 10 лет поставки российского газа в Европу увеличатся на 10–15%.

Он отметил, что по итогам прошлого года и прошедшего периода 2018 года фиксируется увеличение потребления газа в Евросоюзе на 6% и рост объема транзита газа из России, в том числе и через Украину.

«На сегодня мы уже понимаем, что на период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 годах, речь может идти о дополнительных 10–15% роста», — сказал Новак, передает пресс-служба Минэнерго.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 17 июля, в Берлине прошла трехсторонняя встреча России, Евросоюза и Украины по вопросу транзита газа. Еврокомиссия предложила провести новую встречу в таком формате в октябре. На переговорах планируется обсудить объемы транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил на саммите с главой США Дональдом Трампом, что условием сохранения транзита газа в Европу через Украину после 2019 года является урегулирование ситуации между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом».