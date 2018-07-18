В Госдуме считают заявление Порошенко о досмотре судов в Керченском проливе предвыборным пиаром

СЕГОДНЯ 00:26 2018-07-18T00:27:00+03:00

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Обещание президента Украины Петра Порошенко «бороться» с досмотром российскими пограничниками судов в Керченском проливе – не более чем предвыборный пиар, и никаких серьёзных последствий не вызовет. Так считает зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Порошенко «постоянно пытается внести в гражданское общество какие-то новые идеи, которые смогут повысить доверие к нему в стране», а его и так низкий рейтинг продолжает снижаться.

«Но как украинцы могут положить конец досмотру судов? У них нет своего флота, а ржавые корыта, которые стоят в Одессе, не способны выходить в море», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что на сегодняшний день Россия адекватно отвечает на все украинские провокации, а «все суда, которые заходят сегодня в наши воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной», что не противоречит Международному морскому праву.

«Порошенко и дальше будет выдавать подобные заявления, которые, по его мнению, повышают рейтинг. Но доверие людей только падает. Это заявление ни к чему не приведет, на него можно даже не реагировать. Надо ждать выборов и надеяться на то, что жители Украины выберут себе адекватного руководителя», - сказал Водолацкий телеканалу RT.

Как писал сайт kp.ru, ранее Порошенко сообщил соотечественникам, что он приказал украинским военным «принять соответствующие меры», чтобы прекратить досмотр Россией судов, направляющихся в порты Мариуполя и Бердянска через Керченский пролив.