2018-07-18T07:09:05+03:00
Политика

Оговорился: Трамп объяснил разницу в своих словах о «вмешательстве» России

Президент США заявил, что просто нечаянно пропустил частицу «не» в одном из ключевых высказываний по поводу «российского вмешательства»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп общается с журналистами в Белом домеДональд Трамп общается с журналистами в Белом домеФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп объяснил журналистам в Белом доме, почему его слова по поводу приписываемого России пресловутого «вмешательства» в выборы 2016 года в Хельсинки и через сутки в Вашингтоне имели абсолютно противоположный смысл.

На пресс-конференции по итогам переговоров в бельгийской столице Трамп сказал, что не видит причин для вмешательства России в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Кроме того, заявил, что у него нет оснований не верить российскому коллеге Владимиру Путину, отрицающему «вмешательство» Москвы. Позже, вернувшись домой, Трамп сообщил, что доверяет выводам американской разведки о «российском вмешательстве». То есть, по его мнению, оно имело место.

Теперь же президент США уверяет, что просто оговорился, нечаянно пропустил частицу «не» в одной из своих фраз.

«Я осознал необходимость внести определенные пояснения. Мне казалось, что это должно бы быть очевидно. Я хотел бы прояснить, раз у остальных нет такого ощущения… В ключевом предложении в своих высказываниях я произнес «была» вместо «не была», - сказал репортерам хозяин Овального кабинета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча президентов России и Соединенных Штатов. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными».

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