2018-07-18T17:33:32+03:00
Политика

В базу данных «Миротворца» попал французский диджей Боб Синклер

Боба Синклера включили в базу данных скандального сайта за посещение Крыма
Екатерина БОЛГОВА
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Французский диджей Боб СинклерФранцузский диджей Боб СинклерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французский музыкант и диджей Боб Синклер попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на сайт «Миротворца».

Напомним, ранее в базу данных «Миротворца» в связи с посещением Крыма попали многие российские деятели культуры и искусства. Одним из последних стал российский актер и режиссер Константин Хабенский. Осенью прошлого года в базу данных был внесен кинорежиссер Федор Бондарчук.

В марте этого года украинский ресурс включил актера и режиссера Констнтина Райкина, комика и сценариста Семена Слепакова, журналиста и экс-кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. В апреле в базу данных «Миротворца» попали актеры из сериала «Сваты» и «Папины дочки», олимпийская чемпионка и телеведущая Мария Киселева, певец Александр Маршал.

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