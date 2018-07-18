Обвинение в США потребовало оставить Бутину под стражей из-за "риска побега"

СЕГОДНЯ 21:54 2018-07-18T21:54:31+03:00

Россиянку обвиняют в работе агентом иностранного правительства в США без регистрации при министерстве юстиции

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Американское обвинение требует оставить российскую гражданку Марию Бутину под стражей до суда из-за "риска побега". Ее обвиняют в США в шпионаже.

"Существует серьезный риск побега Марии Бутиной, учитывая природу выдвинутых обвинений, ее прошлые попытки обмана, возможный приговор, явные доказательства вины, широкие зарубежные связи Бутиной и отсутствие каких-либо значительных связей с США", — говорится в ходатайстве, поданном в федеральный окружной суд Вашингтона.

Напомним, 16 июля Бутина была арестована судом на временной основе. По мнению обвинения, визовый статус Бутиной в США "строится на обмане", так как она приехала по студенческой визе, а сейчас якобы работает на иностранное правительство.

"Поскольку Бутину назвали незаконным агентом России, есть большой риск того, что она обратится к тем людям в правительстве ее страны, с которыми она ранее вступила в сговор, (и попросит) помочь ей бежать из Соединенных Штатов", — заявляет обвинение, передает РИА Новости.

Напомним, в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стало известно о задержании в США россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта история является политическим заказом.