2018-07-18T23:31:43+03:00
Экономика

Почему «Нафтогаз» предложил «Газпрому» мировую, объяснил юрист

По мнению адвоката, выиграть новый спор у украинской компании шансов нет, вот она и «хватается за соломинку»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Нафтогаз» объявил о готовности рассматривать мировое соглашение с «Газпромом»«Нафтогаз» объявил о готовности рассматривать мировое соглашение с «Газпромом»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нафтогаз» объявил о готовности рассматривать мировое соглашение с «Газпромом» просто потому, что ему это выгодно, а шансов выиграть новый спор в Стокгольмском арбитраже у украинской компании нет, считает адвокат Мария Ярмуш, специалист по международному праву.

Она напомнила, что Россия на днях выразила готовность продлить контракт по транзиту газа с Украиной, назвав это «очень важным аспектом».

«Это был первый шаг со стороны Российской Федерации. Шаг доброй воли, шаг с целью продолжения взаимовыгодных партнерских отношений. После этого было несколько неоднозначных заявлений со стороны «Нафтогаза Украины». Видимо, не была согласована официальная позиция. И поначалу «Нафтогаз», пытаясь пропиариться, делая политические выпады, угрожал России в лице «Газпрома» новыми исками в Стокгольмском арбитраже, звучали все более запредельные суммы, были угрозы, что продолжится арест имущества», - продолжила юрист.

Однако потом, по ее словам, «тренд изменился», вмешался Евросоюз, а Россия предложила новый контракт.

«Нафтогаз» ухватился как утопающий за эту соломинку. Поскольку на самом деле, по моему мнению, у них с самого начала не было реального шанса выиграть как новый иск, так и по решению о взыскании с «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов у них очень шаткая позиция», - пояснила Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

И добавила: «К тому же, от контракта по транзиту они имеют колоссальную выгоду».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в новом иске украинская компания требует пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года.

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