2018-07-19T04:44:20+03:00
Общество

Детский омбудсмен: Главная причина ЧП в летних лагерях отдыха – человеческий фактор

Об этом и о многом другом Анна Кузнецова рассказала в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна КузнецоваУполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна КузнецоваФото: Елена КРИВЯКИНА
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Несчастные случаи с детьми происходят по вине взрослых, главная причина ЧП в летних лагерях отдыха – пресловутый человеческий фактор, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Все проверки проводятся, выдаются заключения, что лагерь готов к приему детей, и вот начинается смена, и снова что-то идет не так. Ни одни даже самые совершенные законы не обеспечивают их правильного исполнения. У нас часто нарушают и должностные инструкции. И это приводит к беде», - сказала детский омбудсмен в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

При этом она отметила, что, по данным Следственного комитета, организованно отдыхающие в оздоровительных летних лагерях дети всё же меньше подвержены опасности.

«20 дней ребенок отдохнул в лагере, а остальное время он где? С 1 июля мы запустили большую акцию с «Молодежкой ОНФ» и Советом отцов по мониторингу опасных мест, которые может встретить ребенок рядом с домом. Это незаконченные стройки, овраги», - рассказала Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен подчеркнула важность организованного досуга и для старшеклассников, и для малышей: нужно четко знать, чем занимается ребёнок летом. Например, для подростков в каждом регионе должны быть программы трудоустройства.

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