Бельгийский парламентарий выступил за отмену санкций против России

СЕГОДНЯ 15:26 2018-07-19T15:26:02+03:00

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Принятые Европейский союзом антироссийские санкции не дают необходимого эффекта, а потому должны быть отменены. Такое заявление сделал депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер.

"Я считаю, что санкции контрпродуктивны. Кроме того, они незаконны в рамках международного законодательства. Вот почему я предложил парламенту Бельгии резолюцию об отмене санкций", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Брюссель должен рассматривать Москву в качестве союзника, а не соперника, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аналогичную позицию неделю назад озвучил посол Бельгии в Москве Жан-Артур Режибо. Он заявил, что все страны ЕС осознают ущерб, наносимый им антироссийскими санкциями, а потому предпочли бы вовсе отказаться от них.

Между тем, в начале июля Евросоюз вновь продлил ограничительные меры в отношении нашей страны еще на полгода. Причиной стало "отсутствием прогресса" в реализации Минских соглашений. При этом Москва изначально заявляла, что не является субъектом этих договоренностей и стороной внутриукраинского конфликта.