2018-07-19T17:44:10+03:00
В мире

Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона

В Мадриде не согласились судить экс-главу Каталонии только за растрату госсредств
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший глава правительства Каталонии Карлес ПучдемонБывший глава правительства Каталонии Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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Верховный суд (ВС) Испании отозвал европейские ордера на арест и запросы на экстрадицию шестерых каталонских политиков, выступающих за независимость автономии. В частности, речь идет о бывшем главе правительства Каталонии Карлесе Пучдемоне.

Дело в том, что ранее суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии принял решение выдать Мадриду Пучдемона лишь по обвинению в растрате, в то время как на родине политика обвиняют еще и в «подстрекательстве к бунту».

Таким образом, ВС Испании отказался судить Карлеса Пучдемона только за злоупотребления в финансовой сфере. Как пояснил судья Пабло Льярена, Мадрид намерен привлечь каталонских политиков к ответственности как за растрату, так и за организацию мятежа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывшего главу женералитета Каталонии задержали в Германии 25 марта, когда он возвращался из Финляндии, где читал лекцию в университете, в Бельгию.

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