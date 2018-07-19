Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона

СЕГОДНЯ 17:44 2018-07-19T17:44:10+03:00

В Мадриде не согласились судить экс-главу Каталонии только за растрату госсредств

Изменить размер текста: A A

Верховный суд (ВС) Испании отозвал европейские ордера на арест и запросы на экстрадицию шестерых каталонских политиков, выступающих за независимость автономии. В частности, речь идет о бывшем главе правительства Каталонии Карлесе Пучдемоне.

Дело в том, что ранее суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии принял решение выдать Мадриду Пучдемона лишь по обвинению в растрате, в то время как на родине политика обвиняют еще и в «подстрекательстве к бунту».

Таким образом, ВС Испании отказался судить Карлеса Пучдемона только за злоупотребления в финансовой сфере. Как пояснил судья Пабло Льярена, Мадрид намерен привлечь каталонских политиков к ответственности как за растрату, так и за организацию мятежа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывшего главу женералитета Каталонии задержали в Германии 25 марта, когда он возвращался из Финляндии, где читал лекцию в университете, в Бельгию.