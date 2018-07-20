Пушков назвал приглашение Путина в США «нестандартным ходом Трампа»

СЕГОДНЯ 05:11 2018-07-20T05:11:18+03:00

Сенатор считает, что это подтверждает желание главы Белого дома наладить отношения с Россией

Изменить размер текста: A A

Решение президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина приехать с визитом в Вашингтон уже этой осенью является нестандартным ходом. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Это и его ответ на чудовищную истерику, развёрнутую против него в США после саммита в Хельсинки», -написал в своем микроблоге в Тwitter российский сенатор.

Пушков отметил, что так Трамп еще раз показал, что стремится наладить диалог с Москвой, и ему «плевать на истерику».

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Соединенных Штатов дал поручение своей администрации направить приглашение Владимиру Путину нанести визит в США этой осенью.

Эта новость застала директора Национальной Разведки США Дэниэла Коутса врасплох,очень удивила, а потом рассмешила. Он отметил, что ничего не знал о готовящемся приглашении Путину.