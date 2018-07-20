Трамп заявил, что Обама вел себя с Россией как "слабак" и "простофиля"

СЕГОДНЯ 07:30 2018-07-20T07:30:01+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего предшественника Бараку Обаму в том, что он вел недостаточно жестокую политику в отношении России, а потому предстал перед русскими как "настоящий слабак" и "простофиля".

"Посмотрите на санкции, которые я наложил на Россию. Посмотрите на дипломатов, которых я выслал. Посмотрите на все, что я сделал", - сказал глава государства, подчеркнув, что до него на это никто не решался.

Трамп также припомнил Обаме случай с микрофоном, который произошел в марте 2012 года. Тогда демократ встречался с президентом РФ Дмитрием Медведевым и когда решил, что микрофон выключен, стал откровенничать со своим коллегой, однако все сказанное стало достоянием общественности. Речь идет о фразе, что после очередных выборов у Обамы будет "больше гибкости" в вопросе отношений с Россией, передает CNBC.

Напомним, ранее Трамп также обвинял своего предшественника в причастности к присоединению Крыма к нашей страны. Республиканец заявил, что Обама позволил этому случится, а вот он сам бы этого не допустил.

Демократ, в свою очередь, также критикует политику президента, которая основана на страхе и "сильной руке. По мнению экс-главы США, именно из-за такой позиции в Штатах наступили "неопределенные времена", передает сайт kp.ru.