Трамп заявил, что Обама вел себя с Россией как "слабак" и "простофиля"
Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего предшественника Бараку Обаму в том, что он вел недостаточно жестокую политику в отношении России, а потому предстал перед русскими как "настоящий слабак" и "простофиля".
"Посмотрите на санкции, которые я наложил на Россию. Посмотрите на дипломатов, которых я выслал. Посмотрите на все, что я сделал", - сказал глава государства, подчеркнув, что до него на это никто не решался.
Трамп также припомнил Обаме случай с микрофоном, который произошел в марте 2012 года. Тогда демократ встречался с президентом РФ Дмитрием Медведевым и когда решил, что микрофон выключен, стал откровенничать со своим коллегой, однако все сказанное стало достоянием общественности. Речь идет о фразе, что после очередных выборов у Обамы будет "больше гибкости" в вопросе отношений с Россией, передает CNBC.
Напомним, ранее Трамп также обвинял своего предшественника в причастности к присоединению Крыма к нашей страны. Республиканец заявил, что Обама позволил этому случится, а вот он сам бы этого не допустил.
Демократ, в свою очередь, также критикует политику президента, которая основана на страхе и "сильной руке. По мнению экс-главы США, именно из-за такой позиции в Штатах наступили "неопределенные времена", передает сайт kp.ru.