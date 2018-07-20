2018-07-20T07:30:01+03:00
Политика

Трамп заявил, что Обама вел себя с Россией как "слабак" и "простофиля"

По мнению президента США, его предшественник был недостаточно суров в отношении нашей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего предшественника Бараку Обаму в том, что он вел недостаточно жестокую политику в отношении России, а потому предстал перед русскими как "настоящий слабак" и "простофиля".

"Посмотрите на санкции, которые я наложил на Россию. Посмотрите на дипломатов, которых я выслал. Посмотрите на все, что я сделал", - сказал глава государства, подчеркнув, что до него на это никто не решался.

Трамп также припомнил Обаме случай с микрофоном, который произошел в марте 2012 года. Тогда демократ встречался с президентом РФ Дмитрием Медведевым и когда решил, что микрофон выключен, стал откровенничать со своим коллегой, однако все сказанное стало достоянием общественности. Речь идет о фразе, что после очередных выборов у Обамы будет "больше гибкости" в вопросе отношений с Россией, передает CNBC.

Напомним, ранее Трамп также обвинял своего предшественника в причастности к присоединению Крыма к нашей страны. Республиканец заявил, что Обама позволил этому случится, а вот он сам бы этого не допустил.

Демократ, в свою очередь, также критикует политику президента, которая основана на страхе и "сильной руке. По мнению экс-главы США, именно из-за такой позиции в Штатах наступили "неопределенные времена", передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЦБ отозвал лицензию у "Тагилбанка"
Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине и в США
Десять человек погибли в результате крушения лодки на озере в Миссури
Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена
Погода в Москве на 20 июля 2018 года остается дождливой и ветреной
Украинский вице-адмирал предложил заминировать Азовское море
Браудер беспокоится за свою безопасность и просит не выдавать его России
В Турции по подозрению в связях с ИГ* задержали дочь экс-главы УФМС Чечни
Пушков назвал приглашение Путина в США «нестандартным ходом Трампа»
Самолеты ВКС Росии 12 раз вылетали на перехват к границе
Посольство РФ: Мария Бутина просила родителей не волноваться
Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе
Тимур Бекмамбетов снимет фильм по идее убитого фигуриста Дениса Тена
ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Глава разведки США удивился приглашению Трампом Путина в Вашингтон
Павел Дуров вошел в список Fortune самых влиятельных людей до 40 лет
МИД РФ запустил в интернете флешмоб в поддержку Марии Бутиной
Трамп пообещал стать худшим врагом Путина, если они не поладят
В 2018 году Сахалинская область поднялась на 42 позиции и заняла 37-е место!