Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявлены обвинения

СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-20T10:04:15+03:00

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В среду, 18 июля, четырем подозреваемым в убийстве американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion, были предъявлены официальные обвинения. Так, перед судом округа Брауард штата Флорида предстали 24-летний Дедрик Уильямс и 22-летний Майкл Боатрайт.

Двое других преступников - 20-летний Трейвон Ньюсом и 22-летний Роберт Аллен все еще находятся в розыске. Помимо убийства, всем им также были предъявлены обвинения в вооружённом ограблении, передает The Holywood Reporter.

Обвиняемые в убийстве 20-летнего рэпераФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По версии следствия, 18 июня Боутрайт и Ньюсом вступили в конфликт с рэпером, недалеко от мотосалона в Майами, где тот выбирал себе мотоцикл. Один из них выстрелил в 20-летнего музыканта, после чего злоумышленники забрали из машины сумку с деньгами и скрылись.

Позже раненого Онфроя обнаружили на водительском сидении его автомобиля. От полученного ранения музыкант скончался уже на следующий день в больнице, так и не придя в сознание.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Уильямс и Боутрайт были арестованы вскоре после случившегося. Аллен и Ньюсом все еще находятся в розыске.