2018-07-20T12:39:37+03:00
Политика

Антонов об аресте Бутиной в США: "Это фарс - то, что они творят"

Посол РФ в Вашингтоне выразил надежду на то, что американским правоохранителям не удастся "сломать" незаконно обвиненную россиянку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: REUTERS
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Арест россиянки Марии Бутиной в Соединенных Штатах является простым фарсом. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в пятницу, 20 июля. на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Это какой-то фарс, какая-то комедия - то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки. Это фарс - то, что они творят. Эти обвинения абсолютно незаконные", - заявил дипломат.

Он рассказал, что, по словам других сотрудников дипмиссии, которым удалось навестить Бутину в СИЗО, сейчас она находится в тяжелом положении, поскольку американские правоохранители пытаются ее просто "сломать". Это выражается, в частности, в попытках не допустить встреч обвиняемой с российскими дипломатами.

По словам Антонова, Москва будет продолжать требовать освобождения девушки, чтобы та "спокойно могла поехать к себе домой", передает "Интерфакс".

Напомним, что о задержании Марии Бутиной стало известно 15 июля, а через три дня россиянку поместили под арест, опасаясь ее побега. К настоящему моменту девушке предъявили обвинения в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства без соответствующе регистрации в Минюсте.

В минувший четверг, сотрудникам консульского отдела посольства РФ в США наконец-то удалось посетить задержанную. Встреча дипломатов с нашей соотечественницей продолжалась около двух часов, передает сайт kp.ru.

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