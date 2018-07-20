МИД России выразил решительный протест послу Греции

СЕГОДНЯ 15:01 2018-07-20T15:01:36+03:00

Андреас Фриганас прибыл в ведомство в связи с ситуацией вокруг высылки наших дипломатов из республики

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Посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в министерство иностранных дел РФ, где ему выразили решительный протест. Демарш был объявлен в пятницу, 20 июля.

"Выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Напомним, что 11 июля Афины объявили о высылке из страны двух российских дипломатов и введении запрета на въезд еще стольким же сотрудникам нашей дипмиссии. Причиной стали обвинения в совершении ими "противоправных действий против национальной безопасности".

Россияне якобы незаконно собирали и распространяли информацию, а также подкупали государственных чиновников. Сообщается, что все это было связано с соглашением между Грецией и Македонией о переименовании республики.

В МИД РФ предположили, что такие меры являются частью "многоэтапной игры", куда Афины просто "втянули", и пообещали принять ответные действия. Сама Греция опровергла вмешательство третьей стороны в данное дело, подчеркнув, что может самостоятельно осуществлять независимую, многоплановую и демократическую политику, передает сайт kp.ru.