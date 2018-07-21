2018-07-21T12:11:46+03:00
Политика

Киев собирается просить Запад ввести санкции против портов России на Черном море

В Незалежной продолжается истерика, связанная с законным досмотром российскими пограничниками судов в Азовском море
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Министр инфраструктуры Украины Владимир ОмеляМинистр инфраструктуры Украины Владимир ОмеляФото: YouTube
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Украина намерена добиваться от Запада введения в отношении Москвы санкционных мер, в связи с «чрезмерным», по мнению киевских властей, досмотром Россией торговых судов, следующих в порты на Азовском море Мариуполь и Бердянск.

Говоря об этом в телеэфире, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал, по сути, законные действия российских пограничников, ведущих штатный досмотр судов, «самой настоящей блокадой Россией Азовского моря».

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр в интервью журналистам телеканала «112 Украина».

Омелян добавил, что, по его данным, Россия за последние несколько месяцев якобы задержала для досмотра без каких-либо необходимых на то причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив. Что нанесло украинской стороне убытки на миллионы гривен.

Накануне президент Украины Петр Порошенко отдал приказы украинским военным, направленные на прекращение «незаконных» задержаний судов российскими пограничниками, следующих через Керченский пролив. Украинский лидер потребовал от министра обороны, начальника Генштаба и командующего ВМС принять «достаточные меры», чтобы разобраться с «провокациями» в Керченском проливе. Что именно за меры должны будут принять украинские военные, глава государства так и не уточнил.

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