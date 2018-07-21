2018-07-21T19:06:18+03:00
Общество

Адвокат Винника назвал россиянина разменной фигурой в информационной войне против РФ

В настоящее время гражданин нашей страны находится в греческой тюрьме
Дарья ИВАШКИНА
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Задержанный в Греции россиянин Александр ВинникЗадержанный в Греции россиянин Александр ВинникФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника назвал своего клиента разменной фигурой в информационной войне против РФ. По словам Тимофея Мусатова, дело против нашего соотечественника «имеет четкую политическую подоплеку».

Также защитник отметил, что в настоящее время процессы по экстрадиции Винника то по запросу США, то по запросу Франции «пытаются сделать закрытыми». Как считает юрист, от общественности хотят скрыть истинные мотивы и поводы для судебного преследования. «Наша же задача сейчас - осветить все так, как есть, потому что для той информационной войны, которая ведется против России, все средства хороши, и Александр Винник, к сожалению защиты, стал политически разменной фигурой», - сказал Мусатов ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Александра Винника арестовали в июле прошлого года по запросу США. Дело в том, что в Соединенных Штатах россиянина обвиняют в отмывании денег через ныне уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е.

В октябре же 2017 года суд в Салониках постановил выдать Винника США. Затем тот же суд принял решение в пользу выдачи обвиняемого в Россию. А 13 июля этого года суд в Греции решил передать гражданина РФ Франции.

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