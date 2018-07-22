Гройсман предложил присвоить боксеру Усику звание Героя Украины

СЕГОДНЯ 11:37 2018-07-22T11:38:22+03:00

По мнению премьера, победа бойца в схватке с россиянином Муратом Гассиевым является "исторической"

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить боксёру Александру Усику звание героя этой страны.

На такое высказывание главу правительства подтолкнула победа бойца в схватке с россиянином Муратом Гассиевым. По мнению Гройсмана, данное событие можно считать поистине "историческим".

"Который раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту [незалежной Петру Порошенко] присвоить Александру звание Героя Украины!" — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Гройсман назвал исторической победу украинца над россияниномФото: facebook.com

Напомним, что Гассиев и Усик сошлись в схватке в ночь на воскресенье, 22 июля, в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. В результате первым абсолютным чемпионом, обладателем Кубка Мохаммеда Али стал украинский спортсмен.

И все бы не так страшно, но свой комментарий к случившемуся решил оставить Порошенко, который назвал победу своего соотечественника "символом борьбы" и "приближением победы".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на такое смешение политики и спорта уже отреагировал Вице-президент Федерации профессионального бокса РФ, который назвал слова главы государства "идиотизмом".