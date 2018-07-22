В Госдуме заявили, что Порошенко должен брать пример с боксера Усика
Украинский боксер Александр Усик за один бой гораздо больше поспособствовал нормализации отношений между Москвой и Киевом, чем президент незалежной Петр Порошенко за все время своего нахождения у власти. Такое мнение высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
"Президенту Украины нужно брать пример с украинского спортсмена. Вы посмотрите, как повел себя Усик после боя: он поблагодарил болельщиков, поблагодарил организаторов боя, поблагодарил Москву", — подчеркнул дипломат, описывая состоявшийся накануне поединок.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 июля, в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве состоялся бой между Усиком и российским боксером Муратом Гассиевым. Победа была единогласно присуждена украинцу.
Вскоре после этого Порошенко заявил, что прозвучавший в Москве гимн незалежной является "символом борьбы" и "приближением победы", а премьер страны Владимир Гройсман даже предложил присвоить боксеру звание Героя.
"Спортсмены понимают, что спорт — это спорт, и не надо смешивать его с политикой. За боем следили и украинские, и российские болельщики, и не было никакой агрессии, никаких политических заявлений", - цитирует РИА Новости Свищева.
По его словам, Усик действительно заслужил победу своим достойным выступлением, но никому кроме Порошенко "и в голову не пришло" смешивать это событие с политическими процессами.