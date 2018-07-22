Канада примет до 250 членов организации «Белые каски»

СЕГОДНЯ 17:26 2018-07-22T17:26:06+03:00

Пока же Оттава заявила о готовности пустить на свою территорию только 50 так называемых волонтеров

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Канада заявила о готовности принять до 50 членов организации «Белые каски» и их родственников, эвакуированных из Сирии в ходе секретной международной операции. При этом власти этой страны не исключили, что в будущем число принятых активистов может вырасти до 250.

Как стало известно, в ближайшее время Оттава планирует начать работу с ООН, чтобы помочь так называемым волонтерам и их семьям добраться до Канады. По мнению экспертов, процесс перевоза может растянуться на несколько недель или даже месяцев, сообщает телерадиовещательная корпорация CBC.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле стало известно о планах США эвакуировать «Белых касок» из Сирии. Речь шла о возвращении в Европу и Северную Америку около тысячи так называемых волонтеров. А ранее в воскресенье появилась информация о том, что Израиль эвакуировал из САР около 800 членов этой организации. Как оказалось, с такой просьбой к еврейскому государству обратились США, Канада и ряд европейский стран.

Стоит отметить, что сирийское правительство уже не раз обвиняло «Белые каски» в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».