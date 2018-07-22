Посол США в Москве не собирается уходить в отставку

22 Июль 23:55 2018-07-23T00:20:13+03:00

Джон Хантсман ответил журналисту, призвавшему его оставить эту работу и вернуться домой

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Американский посол в Москве Джон Хантсман не собирается уходить в отставку, о чем он написал в своей статье для газеты The Salt Lake Tribune, отвечая на призыв обозревателя этого же издания Роберта Герке, который предложил ему вернуться домой после встречи президентов США и России в Хельсинки.

Журналист ранее опубликовал обращение к дипломату, заявив, что Хантсман «работает на манипулируемого человека, а не на президента», и, оставаясь на своем посту, «хранит молчание», фактически соглашаясь с политикой Дональда Трампа и его заявлениями после переговоров с российским коллегой. «Возвращайтесь домой, господин Хантсман. Вы нужны своей стране», - писал Герке.

В своем ответе Джон Хантсман подчеркивает, что остаться в Москве его вынуждает «зыбкость ситуации» в отношениях двух стран, и отмечает, что его работа здесь слишком важна, чтобы от нее отказаться.

«Я провел ненаучный опрос среди моих коллег относительно того, должен ли я уйти со своего поста. И их смех сказал мне всё, что мне нужно было знать», - пишет американский посол.

Как сообщал сайт kp.ru, долгожданная встреча лидеров двух крупнейших в мире государств состоялась 16 июля в бельгийской столице. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин сказал, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, были «весьма успешными и полезными». Он назвал эту встречу «хорошим стартом» и отметил, что во время переговоров с Трампом «многое изменилось к лучшему».

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