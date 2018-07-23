Германия приютит восемь активистов «Белых касок» с семьями

СЕГОДНЯ 00:29 2018-07-23T00:44:48+03:00

Израиль эвакуировал из Сирии несколько сотен «Белых касок» и членов их семей Фото: REUTERS

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Германия пока готова принять на своей территории только восемь эвакуированных из Сирии активистов организации «Белые каски» вместе с членами их семей. Об этом говорится в совместном заявлении МВД и МИД. Ранее немецкие СМИ писали, что ФРГ предоставит убежище 50 так называемым волонтерам и их родне, но цифра оказалась сильно завышенной.

«Я принял решение, что Германия примет у себя восьмерых представителей «Белых касок» с семьями», - объявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер, назвав это «гуманитарным обязательством».

Готовность Берлина приютить часть вывезенных из Сирии «Белых касок» подтвердил и министр иностранных дел Хайко Маас, отметив, что «тот факт, что многие из этих мужественных активистов нашли защиту и убежище, а некоторые при этом – в Германии, является проявлением человечности», передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль по просьбе США, Канады и нескольких европейских стран вывез из Сирии вместе с семьями около 800 членов «Белых касок» – неправительственной организации, которую Дамаск неоднократно обвинял в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».