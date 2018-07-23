Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче секретных данных стране НАТО

СЕГОДНЯ 05:51 2018-07-23T05:56:52+03:00

По предварительным данным, речь идет о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов

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Арестованного в рамках расследования дела о госизмене научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений одной из стран НАТО.

По предварительным данным, речь идет о закрытой информации, касающейся российских современных технологий, которые применяются в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Об этом в ночь на понедельник, 23 июля, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По словам собеседника издания, Кудрявцеву уже предъявлены обвинения.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев находится в СИЗО «Лефортово», позже в Роскосмосе подтвердили его арест.

Напомним, на днях ФСБ провело обыски по делу о госизмене. В пятницу, 20 июля, сотрудники спецслужбы нагрянули в ЦНИИмаш и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.