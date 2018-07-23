Почти половину «Белых касок» вывезти из Сирии не удалось

СЕГОДНЯ 06:55 2018-07-23T06:58:49+03:00

Израиль пока вывез из Сирии в Иорданию только часть «Белых касок» с семьями Фото: REUTERS

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Крупная группа активистов организации «Белые каски» и их родственников, которых Израиль вывозил из юго-западной части Сирии, не смогла добраться до границы из-за «нестабильной ситуации на местности», сообщает, сообщает агентство France Presse со ссылкой на неназванный источник в правительстве Канады.

По данным собеседников издания, пока в Иорданию эвакуировали только 422 человека, а не около 800, как было объявлено накануне. Таким образом, на территории Сирийской Арабской Республики остается почти половина членов «Белых касок» – неправительственной организации, которую Дамаск неоднократно обвинял в связях с террористами. Кроме того, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках».

Напомним, как писал сайт kp.ru, израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что об эвакуации так называемых «добровольцев» вместе с семьями его лично попросили президент США Дональд Трамп, канадский коллега Джастин Трюдо и «несколько других лидеров» разных стран.