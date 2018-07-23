Подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена отпустили из-под стражи за несколько дней до трагедии

СЕГОДНЯ 19:26 2018-07-23T19:27:09+03:00

Цветы в память о Денисе Тене у посольства Казахстана в Москве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Гибели знаменитого спортсмена можно было бы избежать

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За несколько дней до убийства 25-летнего фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Дениса Тена полиция отпустила на свободу одного из подозреваемых в этом преступлении, задержанного за мелкую автокражу - об этом сообщает издание Время.

11 июля Арман Кудайбергенов попытался украсть зеркало с машины одного из жителей Астаны. Потерпевший написал заявление в полицию, и вскоре Кудайбергенова задержали. Однако в полиции злоумышленник пробыл недолго. После составления протокола его отпустили на волю под подписку о невыезде, отмечает сайт "Дни. ру"

Преступник сбежал в Алма-Аты, где продолжил воровать автомобильные детали. В ходе нового злосчастного эпизода Арман с подельником встретили Тена и в завязавшейся потасовке несколько раз ударили спортсмена ножом. От полученных ранений фигурист скончался в больнице, потеряв 3 литра крови. Оба подозреваемых сейчас находятся под стражей. Они уже признали свою вину.

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