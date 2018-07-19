Талисман итальянской фигуристки не уберёг Дениса Тена

19 Июль 23:25 2018-07-19T23:27:29+03:00

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Денис Тен, выдающийся спортсмен, единственный за всю историю Казахстана призёр Олимпиады, был убит сегодня в Казахстане. Месяц назад он отметил своё 25-летие.

mskostner Heartbroken

Итальянская фигуристка Каролина Костнер одной из первых опубликовала селфи с Денисом на фоне голубого неба и короткую подпись: «Сердце разбито». Денис очень дружил с Каролиной, в 2014 году они оба стали обладателями бронзовых медалей в Сочи, и тогда же фигуристка подарила Тену талисман в виде птицы, с которым Денис не расставался и всегда носил на шее. «Цельтесь в луну, и даже промахнувшись, окажетесь среди звёзд», - говорил фигурист, когда его спрашивали, что означает его талисман.

javierfernandezskater Rest in peace

Выдающийся испанский фигурист, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес поместил фотографию, сделанную на чемпионате мира в Шанхае в 2015 году. Денис и Хавьер держат в руках медали. Хавьер - золотую, Денис - бронзовую. «Покойся с миром», - гласит подпись.

В своей спортивной карьере Денису не раз приходилось соперничать с испанцем. Во время Олимпиады в Сочи он сенсационно получил бронзу, которая, как считали многие, была в кармане Фернандеса. Через четыре года ситуация поменялась и своё третье место Фернандес получил.

evanlysacek I m filled with horror and sadness to learn of the senseless killing of my incredibly talented friend

Пожалуй, самый трогательный пост об ушедшем фигуристе написал олимпийский чемпион Ванкувера Эван Лайсачек. Он назвал Тена гением и самым позитивным фигуристом из всех, кого он знал.

«Испытываю ужас и печаль, узнав о бессмысленном убийстве моего невероятно талантливого друга и напарника по тренировкам @tenis_den. Денис - один одна из самых доброжелательных молодых людей, которых когда-либо я знал... Его боготворили, его любили... Мои мысли и молитвы - с его семьей, которая прожила вместе с ним каждый шаг его карьеры. Мои мысли - с его матерью, сидящей на трибунах катка день за днем и с такой гордостью наблюдавшей за сыном. Мое сердце с ней и с теми, кому посчастливилось познакомиться с Денисом. Жизнь гения коротка. Покойся с миром мой дорогой друг».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660922" frameborder="0"></iframe> Казахский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.

На золотой Олимпиаде для Лайсачека состоялся первый большой триумф Дениса. Ему было всего шестнадцать, он стал самым юным участником Олимпиады, а одиннадцатое место, хотя и было не высоким результатом, но заставило мир заговорить о казахстанском даровании. Годом ранее Денис и Лайсачек покорили Лос-Анджелес. На чемпионате мира зал вставал дважды: после выступления титулованного американского чемпиона (тогда Эван получил «золото») и после произвольной программы только вышедшего из юниоров Тена. По итогам чемпионата Денис стал восьмым.

johnnygweir Completely devastated by the passing of Denis Ten.

Слова соболезнования родным и близким Дениса выразил яркий американский фигурист Джонни Веир: «Я опустошён смертью Дениса. Он был таким же ярким и добрым, как и талантливым. Это невероятная трагедия. Мое сердце с его семьей и близкими», - написал Джонни. Спустя время фигурист поместил на страничке чёрный квадрат с подписью из двух букв: D.T

Чешский фигурист Михаш Бржезина опубликовал совместное фото с Денисом, сделанное на чемпионате в Канаде.

«Меня разбудила страшная новость. Почему в мире есть подонки, сделавшие это. Мы вместе шли к нашим первым наградам и то, как закончилась жизнь Дениса - просто нечестно».

Эмоциональнее всех на смерть Дениса Тена отреагировал олимпийский Чемпион Алексей Ягудин.

«Да простят меня люди, но это ...!!!!!! ушёл не просто фигурист, а часть нас!!!! Часть меня!!!!!! Как?!?!?!?!?!? Зачем!?!?!?!? ............... просто нет слов........ #денис #денистен пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки»

Обоих фигуристов связывала дружба. Денис Тен в силу возраста не выступал на соревнованиях вместе с Ягудиным, однако на один лёд с нашим прославленным спортсменом выходил не раз. А в фильме «Жаркий лёд» Тен сыграл японского фигуриста, главного соперника нашего Ягудина на соревнованиях.

Кумиром Дениса Тена был Евгений Плющенко. Казахстанского фигуриста нередко сравнивали с нашим Плющенко, в частности, за его феноменальную гибкость. Тен и Плющенко - немногие мужчины, исполнившие сложный элемент бильман: когда поднятая нога удерживается за спиной во время вращения . «Денис, дружище, нет слов... Добрый, искренний, скромный.. Помню, как маленьким мальчиком впервые увидел тебя, когда ты смотрел мои тренировки..., не верю, не хочу верить...Ты был украшением любого турнира и любого шоу! Весь мир Фигурного Катания скорбит,как и твой народ и твоя страна и твои поклонники во всем Мире! Помним и любим.... самые искренние соболезнования семье и близким. Держитесь», - написал Плющенко.

Фигурист Денис Тен был выдающимся и разносторонним человеком. Помимо занятий фигурным катанием - увлекался плаванием, тхеквондо, теннисом, закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Первой наградой, которую он получил - была медаль музыкальной Олимпиады, проходившей в Корее. Денис был самым маленьким участником хора. Как признавался сам, мама -профессиональный музыкант по максимуму загружала его кружками, чтобы избавить от привычки драться. (Кумиром Тена с детства был Джеки Чан). Ввиду отсутствия катков в Казахстане, поначалу Денис занимался на катке в торговой сети Рамстор. В восемь лет мальчик сенсационно выиграл соревнования в Сибири, а в десять лет - вместе с мамой переехал в Москву, где учился в школе и занимался в группе Елены Водорезовой (Буяновой). Последние пять лет Денис тренировался в Америке. Увлёкся фотографией и подумывал о карьере режиссёра. В этом году талантливый фигурист выиграл питчинг на студии Базелевс и готовился снимать свой первый фильм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660924" frameborder="0"></iframe> Место убийства Дениса Тена.

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