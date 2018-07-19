Талисман итальянской фигуристки не уберёг Дениса Тена
Денис Тен, выдающийся спортсмен, единственный за всю историю Казахстана призёр Олимпиады, был убит сегодня в Казахстане. Месяц назад он отметил своё 25-летие.
Итальянская фигуристка Каролина Костнер одной из первых опубликовала селфи с Денисом на фоне голубого неба и короткую подпись: «Сердце разбито». Денис очень дружил с Каролиной, в 2014 году они оба стали обладателями бронзовых медалей в Сочи, и тогда же фигуристка подарила Тену талисман в виде птицы, с которым Денис не расставался и всегда носил на шее. «Цельтесь в луну, и даже промахнувшись, окажетесь среди звёзд», - говорил фигурист, когда его спрашивали, что означает его талисман.
Выдающийся испанский фигурист, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес поместил фотографию, сделанную на чемпионате мира в Шанхае в 2015 году. Денис и Хавьер держат в руках медали. Хавьер - золотую, Денис - бронзовую. «Покойся с миром», - гласит подпись.
В своей спортивной карьере Денису не раз приходилось соперничать с испанцем. Во время Олимпиады в Сочи он сенсационно получил бронзу, которая, как считали многие, была в кармане Фернандеса. Через четыре года ситуация поменялась и своё третье место Фернандес получил.
Пожалуй, самый трогательный пост об ушедшем фигуристе написал олимпийский чемпион Ванкувера Эван Лайсачек. Он назвал Тена гением и самым позитивным фигуристом из всех, кого он знал.
«Испытываю ужас и печаль, узнав о бессмысленном убийстве моего невероятно талантливого друга и напарника по тренировкам @tenis_den. Денис - один одна из самых доброжелательных молодых людей, которых когда-либо я знал... Его боготворили, его любили... Мои мысли и молитвы - с его семьей, которая прожила вместе с ним каждый шаг его карьеры. Мои мысли - с его матерью, сидящей на трибунах катка день за днем и с такой гордостью наблюдавшей за сыном. Мое сердце с ней и с теми, кому посчастливилось познакомиться с Денисом. Жизнь гения коротка. Покойся с миром мой дорогой друг».
Казахский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.
На золотой Олимпиаде для Лайсачека состоялся первый большой триумф Дениса. Ему было всего шестнадцать, он стал самым юным участником Олимпиады, а одиннадцатое место, хотя и было не высоким результатом, но заставило мир заговорить о казахстанском даровании. Годом ранее Денис и Лайсачек покорили Лос-Анджелес. На чемпионате мира зал вставал дважды: после выступления титулованного американского чемпиона (тогда Эван получил «золото») и после произвольной программы только вышедшего из юниоров Тена. По итогам чемпионата Денис стал восьмым.
Слова соболезнования родным и близким Дениса выразил яркий американский фигурист Джонни Веир: «Я опустошён смертью Дениса. Он был таким же ярким и добрым, как и талантливым. Это невероятная трагедия. Мое сердце с его семьей и близкими», - написал Джонни. Спустя время фигурист поместил на страничке чёрный квадрат с подписью из двух букв: D.T
Чешский фигурист Михаш Бржезина опубликовал совместное фото с Денисом, сделанное на чемпионате в Канаде.
«Меня разбудила страшная новость. Почему в мире есть подонки, сделавшие это. Мы вместе шли к нашим первым наградам и то, как закончилась жизнь Дениса - просто нечестно».
Эмоциональнее всех на смерть Дениса Тена отреагировал олимпийский Чемпион Алексей Ягудин.
«Да простят меня люди, но это ...!!!!!! ушёл не просто фигурист, а часть нас!!!! Часть меня!!!!!! Как?!?!?!?!?!? Зачем!?!?!?!? ............... просто нет слов........ #денис #денистен пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки»
Обоих фигуристов связывала дружба. Денис Тен в силу возраста не выступал на соревнованиях вместе с Ягудиным, однако на один лёд с нашим прославленным спортсменом выходил не раз. А в фильме «Жаркий лёд» Тен сыграл японского фигуриста, главного соперника нашего Ягудина на соревнованиях.
Кумиром Дениса Тена был Евгений Плющенко. Казахстанского фигуриста нередко сравнивали с нашим Плющенко, в частности, за его феноменальную гибкость. Тен и Плющенко - немногие мужчины, исполнившие сложный элемент бильман: когда поднятая нога удерживается за спиной во время вращения . «Денис, дружище, нет слов... Добрый, искренний, скромный.. Помню, как маленьким мальчиком впервые увидел тебя, когда ты смотрел мои тренировки..., не верю, не хочу верить...Ты был украшением любого турнира и любого шоу! Весь мир Фигурного Катания скорбит,как и твой народ и твоя страна и твои поклонники во всем Мире! Помним и любим.... самые искренние соболезнования семье и близким. Держитесь», - написал Плющенко.
Фигурист Денис Тен был выдающимся и разносторонним человеком. Помимо занятий фигурным катанием - увлекался плаванием, тхеквондо, теннисом, закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Первой наградой, которую он получил - была медаль музыкальной Олимпиады, проходившей в Корее. Денис был самым маленьким участником хора. Как признавался сам, мама -профессиональный музыкант по максимуму загружала его кружками, чтобы избавить от привычки драться. (Кумиром Тена с детства был Джеки Чан). Ввиду отсутствия катков в Казахстане, поначалу Денис занимался на катке в торговой сети Рамстор. В восемь лет мальчик сенсационно выиграл соревнования в Сибири, а в десять лет - вместе с мамой переехал в Москву, где учился в школе и занимался в группе Елены Водорезовой (Буяновой). Последние пять лет Денис тренировался в Америке. Увлёкся фотографией и подумывал о карьере режиссёра. В этом году талантливый фигурист выиграл питчинг на студии Базелевс и готовился снимать свой первый фильм.
Место убийства Дениса Тена.
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МНЕНИЕ
Танец смерти Дениса Тена
Евгения КОРОБКОВА
Денис Тен. Помните, В 2010, во время Олимпиады в Ванкувере, вся страна смотрела и удивлялась и ему, и ещё грузинской фигуристке Элене Гедеванишвили. Конечно, несмотря ни на что, они оставались нашими и их выступления - хотя и не медальные, приносили радость. Наконец-то у Грузии появилась фигуристка. Наконец-то появился фигурист у Казахстана. Денис Тен и говорил по-русски, и тренировался у Елены Водорезовой и делал бильман, как молодой Плющенко (подробности)
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