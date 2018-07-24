Еще три беглых бизнесмена из «списка Титова» смогут вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 02:29 2018-07-24T02:41:54+03:00

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В Россию смогут вернуться еще три бизнесмена, сбежавших в Лондон из-за угрозы оказаться в колонии. Как стало известно, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов получил от Генпрокуратуры и МВД официальные ответы на свои обращения по поводу так называемого «лондонского списка».

В документе, подписанном заместителем генерального прокурора Виктором Гринем, говорится, что отмена международного розыска и продолжение расследования без лишения свободы возможна в отношении четверых – Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова. Кроме того, пересматриваются дела Алексея Кузнецова, Юрия Погибы, Анатолия Локтионова и Евгения Петрова. Если они добровольно явятся к следователю, арест им не грозит.

В то же время замминистра внутренних дел и начальник Следственного департамента МВД России Александр Романов написал Борису Титову, что уголовное дело о хищении против Евгения Петрова прекращено, а мера пресечения в отношении Михаила Шаманова и Леонида Кураева изменена на несвязанную с лишением свободы. Такое же решение может быть принято и в отношении Дмитрия Панькова при его явке к следователю.

Об этом телеканалу RT рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, добавив, что работа по остальным фигурантам «списка Титова» продолжается.

Как писал сайт kp.ru, в феврале Борис Титов представил президенту список из 16 предпринимателей, которые ранее уехали в Лондон, а теперь хотят вернуться домой.

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«КП» поговорила с Алексеем Шматко и Сергеем Капчуком – фигурантами списка беглых предпринимателей, которые хотят вернуться на Родину (подробности).