Еще три беглых бизнесмена из «списка Титова» смогут вернуться в Россию
В Россию смогут вернуться еще три бизнесмена, сбежавших в Лондон из-за угрозы оказаться в колонии. Как стало известно, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов получил от Генпрокуратуры и МВД официальные ответы на свои обращения по поводу так называемого «лондонского списка».
В документе, подписанном заместителем генерального прокурора Виктором Гринем, говорится, что отмена международного розыска и продолжение расследования без лишения свободы возможна в отношении четверых – Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова. Кроме того, пересматриваются дела Алексея Кузнецова, Юрия Погибы, Анатолия Локтионова и Евгения Петрова. Если они добровольно явятся к следователю, арест им не грозит.
В то же время замминистра внутренних дел и начальник Следственного департамента МВД России Александр Романов написал Борису Титову, что уголовное дело о хищении против Евгения Петрова прекращено, а мера пресечения в отношении Михаила Шаманова и Леонида Кураева изменена на несвязанную с лишением свободы. Такое же решение может быть принято и в отношении Дмитрия Панькова при его явке к следователю.
Об этом телеканалу RT рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, добавив, что работа по остальным фигурантам «списка Титова» продолжается.
Как писал сайт kp.ru, в феврале Борис Титов представил президенту список из 16 предпринимателей, которые ранее уехали в Лондон, а теперь хотят вернуться домой.
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