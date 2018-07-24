КНДР приступила к демонтажу объектов ракетного полигона Сохэ

СЕГОДНЯ 08:47 2018-07-24T08:49:33+03:00

Работы по демонтажу конструкций на ракетном полигоне начались еще в минувшую пятницу Фото: REUTERS

В Сеуле уже приветствовали стремление Пхеньяна к денуклеаризации

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В КНДР начали демонтировать один из ключевых ракетных объектов. Речь идет об испытательном полигоне Сохэ, расположенном в провинции Пхёнан-Пукто на западе страны.

Таким образом северокорейские власти приступили к реализации ключевых пунктов соглашения, подписанного по итогам исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

"КНДР, возможно, начала демонтировать один из ключевых ракетных объектов", - передает американский портал 38 North, который занимается отслеживанием ситуации на территории Северной Кореи.

Информированный источник сайта подтвердил данную информацию, отметив, что Пхеньян частично разобрал установленный возле стартовой площадки башенный кран. Работы проводились в минувшую пятницу и возобновились в воскресенье.

Между тем, в Сеуле уже отреагировали на данную новость. Так, представитель администрации президента Южной Кореи приветствовал сообщения о демонтаже и заявил, что этот процесс будет иметь хорошее влияние на ход денуклеаризации, передает агентство "Ренхап".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония и США потребовали от КНДР уничтожить все типы оружия массового поражения, а также баллистические ракеты.