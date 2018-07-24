2018-07-24T08:49:33+03:00
В мире

КНДР приступила к демонтажу объектов ракетного полигона Сохэ

В Сеуле уже приветствовали стремление Пхеньяна к денуклеаризации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Работы по демонтажу конструкций на ракетном полигоне начались еще в минувшую пятницуРаботы по демонтажу конструкций на ракетном полигоне начались еще в минувшую пятницуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В КНДР начали демонтировать один из ключевых ракетных объектов. Речь идет об испытательном полигоне Сохэ, расположенном в провинции Пхёнан-Пукто на западе страны.

Таким образом северокорейские власти приступили к реализации ключевых пунктов соглашения, подписанного по итогам исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

"КНДР, возможно, начала демонтировать один из ключевых ракетных объектов", - передает американский портал 38 North, который занимается отслеживанием ситуации на территории Северной Кореи.

Информированный источник сайта подтвердил данную информацию, отметив, что Пхеньян частично разобрал установленный возле стартовой площадки башенный кран. Работы проводились в минувшую пятницу и возобновились в воскресенье.

Между тем, в Сеуле уже отреагировали на данную новость. Так, представитель администрации президента Южной Кореи приветствовал сообщения о демонтаже и заявил, что этот процесс будет иметь хорошее влияние на ход денуклеаризации, передает агентство "Ренхап".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония и США потребовали от КНДР уничтожить все типы оружия массового поражения, а также баллистические ракеты.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росстат прогнозирует увеличение числа жителей России до 157 млн человек
В бундестаге заявили, что Меркель "склонилась перед интересами США"
Один из подозреваемых выдал полиции нож, которым был убит Денис Тен
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 24 человека, пострадали 156
Хейли заявила, что Россия и США никогда не станут друзьями
Россияне покупают в среднем 21 литр алкоголя в год
Большинство американцев одобряют новую встречу Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян предложили поставить на военный учет
В США снова заподозрили «русских хакеров» во взломе американских энергосетей
Погода в Москве на 24 июля 2018 года будет ветреной
МВФ: К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000%
Сообщник наркобарона «Коротышки» сбежал из мексиканской тюрьмы через главные ворота
Полиция назвала имя стрелка, открывшего огонь по людям в Торонто
Из-за лесных пожаров в Греции погибли более 20 человек
Суд над экс-главой предвыборного штаба Трампа отложили до 31 июля
НА АЭС в Бельгии из-за поломки снова отключился реактор
Греция попросила ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами
Еще три беглых бизнесмена из «списка Титова» смогут вернуться в Россию
В Канаде неизвестный с ножом пытался напасть на караульного у парламента
Йеменские хуситы попросили защиты у России и Франции
Белый дом: Трамп и Путин в Хельсинки достигли только одной договоренности