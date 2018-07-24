2018-07-24T09:12:40+03:00
Происшествия

Один из подозреваемых выдал полиции нож, которым был убит Денис Тен

Оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Казахстанский фигурист Денис ТенКазахстанский фигурист Денис ТенФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Арман Кудайбергенов, один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, выдал полиции нож, с помощью которого и было совершено преступление. Такое заявление сделали в пресс-службе Департамента внутренних дел города Алма-Аты

"Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДВД.

Там же уточняется, что в ходе проведения очной ставки другой подозреваемый Нуралы Киясов также внес новые детали в расследование. По словам мужчины, именно он наносил ножевые ранения 25-летнему фигуристу. Очевидцы преступления уже опознали вероятных преступников.

Напомним, что Денис Тен умер 19 июля, потеряв более трех литров крови. Злоумышленники ранили юношу ножом в ногу, когда тот застал их за откручиванием боковых зеркал с его автомобиля. Вскоре оба подозреваемых в совершении преступления были задержаны и помещены под арест на два месяца.

Тогда же выяснилось, что один из них - Арман Кудайбергенов - был отпущен из-под стражи всего за несколько дней до трагедии. Мужчину, промышлявшего воровством автомобильных деталей, отпустили на свободу под подписку о невыезде, передает сайт kp.ru.

Казахстанский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.

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