Business Insider рассказал, какую «ахиллесову пяту» США Россия показала Китаю

СЕГОДНЯ 07:16 2018-07-25T07:52:46+03:00

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России удалось «нащупать» самое слабое место в экономике Соединенных Штатов: «ахиллесова пята» США – это облигации государственного займа, от которых Москва активно избавляется, и если Китай последует ее примеру, американская экономика пострадает еще больше.

Об этом пишет издание Business Insider, отмечая, что «некоторые эксперты оценивают такой подход России как целенаправленную атаку на ахиллесову пяту США».

Как утверждает автор статьи, резкое сокращение Россией своих активов в американских ценных бумагах за два месяца (с апреля по май) с 96 миллиардов долларов до 15-ти привело к росту процентных ставок в Штатах. Этим очень недоволен нынешний хозяин Белого дома, ведь дорогие кредиты ограничивают рост экономики США, а именно это было главным предвыборным обещанием Дональда Трампа.

«Повышение процентных ставок сейчас ущемляет все, чего мы достигли», - заявил он на днях.

В материале указывается, что у Москвы есть много причин для отказа от американских облигаций, в том числе и западные санкции. Кроме того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы.

Однако, подчеркивает BI, Россия – «относительно небольшой донор», гораздо тяжелее Штатам придется, когда вслед за нашей страной от них начнет избавляться более крупный кредитор КНР. Это совсем другие потери: «по иронии судьбы, у любимого врага Трампа Китая» гособлигаций США на свыше 1,1 триллиона долларов. И в январе этого года одни только слухи о том, что Пекин остановить их покупку, вызвали рост процентных ставок в Штатах.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия выбыла из списка стран – крупнейших держателей американских казначейских бумаг.

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