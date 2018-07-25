2018-07-25T07:52:46+03:00
Экономика

Business Insider рассказал, какую «ахиллесову пяту» США Россия показала Китаю

Самая большая слабость Штатов – это гособлигации, от которых избавляется Москва
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments14
Сокращение Россией активов в американских ценных бумагах привело к росту процентных ставок в Соединённых ШтатахСокращение Россией активов в американских ценных бумагах привело к росту процентных ставок в Соединённых ШтатахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

России удалось «нащупать» самое слабое место в экономике Соединенных Штатов: «ахиллесова пята» США – это облигации государственного займа, от которых Москва активно избавляется, и если Китай последует ее примеру, американская экономика пострадает еще больше.

Об этом пишет издание Business Insider, отмечая, что «некоторые эксперты оценивают такой подход России как целенаправленную атаку на ахиллесову пяту США».

Как утверждает автор статьи, резкое сокращение Россией своих активов в американских ценных бумагах за два месяца (с апреля по май) с 96 миллиардов долларов до 15-ти привело к росту процентных ставок в Штатах. Этим очень недоволен нынешний хозяин Белого дома, ведь дорогие кредиты ограничивают рост экономики США, а именно это было главным предвыборным обещанием Дональда Трампа.

«Повышение процентных ставок сейчас ущемляет все, чего мы достигли», - заявил он на днях.

В материале указывается, что у Москвы есть много причин для отказа от американских облигаций, в том числе и западные санкции. Кроме того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы.

Однако, подчеркивает BI, Россия – «относительно небольшой донор», гораздо тяжелее Штатам придется, когда вслед за нашей страной от них начнет избавляться более крупный кредитор КНР. Это совсем другие потери: «по иронии судьбы, у любимого врага Трампа Китая» гособлигаций США на свыше 1,1 триллиона долларов. И в январе этого года одни только слухи о том, что Пекин остановить их покупку, вызвали рост процентных ставок в Штатах.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия выбыла из списка стран – крупнейших держателей американских казначейских бумаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия больше не кредитует Америку. Почему?

Россия резко сократила долю американских гособлигаций в международных резервах. Если в конце прошлого года наши вложения в госдолг США превышали $100 млрд, то сейчас упали до $14,9 млрд. Что случилось? Как теперь будут хранить нашу кубышку? «Комсомолка» нашла ответы на все эти вопросы (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причина смерти Александра Исакова: актер умер из-за осложнений пневмонии
Российские дипломаты вновь посетят задержанную в США Бутину 26 июля
Российские авиакомпании уверены в неизбежности подорожания билетов
Погода в Москве на 25 июля 2018 года: местами по городу возможна гроза
Американская певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки героином
Конгресс США приостановит поставку Турции истребителей F-35
При взрывах в больнице в столице Перу пострадали 20 человек
Покончившая с собой активистка Femen Оксана Шачко давно не хотела жить
Трамп придумал, как завершить торговые споры: ЕС и США должны отказаться от всех пошлин
В США считают, что разрабатываемый Россией эсминец «Лидер» станет самым мощным военным кораблем в мире
Хогвардс за 100$: Детей научат программированию с помощью «волшебной палочки»
В Белом доме объяснили, почему Трамп считает, что Россия будет помогать демократам
Робот поможет химикам открывать новые вещества
В госдепе США отказались отвечать на вопросы об аресте Бутиной
Аэропорт немецкого Ганновера закрыли из-за жары
«Ждать приглашения в ближайшее время было бы утопично»: В Госдуме прокомментировали возможность поездки депутатов в Вашингтон
Госдепартамент США: Хорошо бы найти сферы для взаимодействия с Россией
Задержанную в США Бутину держат в одиночной камере СИЗО
Группа Spice Girls воссоединяется и отправится в тур уже в этом году
Минпромторг США разрешил «Русалу» ввезти за год 3 тысячи тонн алюминия без пошлины
Иванка Трамп закрывает свой бренд ювелирных украшений, одежды и обуви
Умер Александр Исаков - актер сериала «Счастливы вместе»
Курсы доллара и евро выросли почти на рубль
Сенаторы США объявили о разработке закона по усилению санкций против РФ
ООН следит за обстановкой вокруг сбитого израильской армией самолета ВВС Сирии
Комикс впервые вошел в список претендентов на Букеровскую премию