США и ЕС начнут работу над обнулением пошлин

СЕГОДНЯ 00:25 2018-07-26T00:25:23+03:00

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Вашингтон и Брюссель начнут работу над нулевыми тарифами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями на неавтомобильные промышленные товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

«Мы также будем работать над сокращением барьеров и расширением торговли химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, а также соевыми бобами. Соевые бобы - это большое дело», - сказал хозяин Белого дома.

По его словам, Европа активизирует закупки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Стороны также продолжат обсуждение американских пошлин на сталь и алюминий от европейских производителей в специальных рабочих группах, которые будут созданы в ближайшее время, передает Reuters.

«Это приведет к более честной торговле на взаимной основе», — подчеркнул Трамп.

Напомним, сайт .kp.ru сообщал ранее, что Трамп в марте ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно, чтобы поддержать американскую сталелитейную промышленность. В ответ Евросоюз пообещал ответить штатам такимим же сборами на американские товары.