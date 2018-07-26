Ансамбль имени Александрова не планирует выступать на «Нашествии»

СЕГОДНЯ 10:10 2018-07-26T10:10:47+03:00

‍Ранее появилась информация о том, что коллектив заметит на рок-фестивале артистов, отказавшихся от выступления

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В Академическом ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова прокомментировали ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что коллектив якобы заменит на рок-фестивале «Нашествие» артистов, отказавшихся от выступления. Так, художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк опроверг эту информацию.

«В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале», - сказал Саченюк ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году один из крупнейших в России фестивалей рок-музыки «Нашествие» пройдет в период с 3 по 5 августа в Тверской области. При этом ранее такие группы, как «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и Distemper, а также певица Монеточка отказались от участия в музыкальном мероприятии, после чего и появилась информация о выступлении на «Нашествии» ансамбля имени Александрова.