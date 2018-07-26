Путин напомнил Эрдогану о предложении пообедать вместе в ресторане

СЕГОДНЯ 21:10 2018-07-26T21:10:41+03:00

Президент РФ пообещал принять приглашение после того, как российское мясо вновь начнет поступать на турецкий рынок

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Президент России Владимир Путин в шутку напомнил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что тот так и не сводил его в ресторан, хоть и обещал. Такая тема была поднята главой государства во время встречи с лидером республики на полях юбилейного саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

"Вы меня в ресторан обещали пригласить", - сказал Путин после слов Эрдогана о том, что солидарность между нашими странами вызывает у других государств "ревность".

В ответ турецкий лидер заявил, что его приглашение все еще в силе, и он с большим удовольствием встретится с коллегой за обедом. Однако тут президент РФ решил напомнить о небольшом условии.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем", - цитирует специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов российского лидера.

Напомним, что в начале 2016 года наша страна ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции из-за сбитого в Сирии российского бомбардировщика Су-24. Тогда республика приняла ответные меры. Однако в 2017-м Москва и Анкара договорились об отмене практически всех ограничений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что поставки российского мяса, молока и рыбы в Турцию могут начаться уже в ближайшее время.