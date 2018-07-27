Конгресс США планирует одобрить закон о новых санкциях против РФ

СЕГОДНЯ 00:21 2018-07-27T00:21:32+03:00

Ожидается, что документ будет принят до ноября 2018 года

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Новый законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Конгресс США может одобрить до ноября. Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Боб Коркер.

Он считает, что конгрессмены постараются принять документ до начала промежуточных выборов, в которые, по мнению США, может вмешаться Россия.

«Если дело касается выборов, то, вероятно, это должно произойти до первого вторника ноября» - пояснил сенатор.

В настоящее время на рассмотрении Конгресса находятся многочисленные предложения по дополнительным санкциям против РФ, например автоматически вводить санкции, если Россия попытается влиять на результаты промежуточных выборов, передает Интерфак.

Промежуточные выборы в штатах пройдут в первый вторник ноября - 6-го числа. На них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 35 сенаторов из ста.

Напомним, 11 июня США ввели новые санкции против 5 российских IT-компаний и троих сотрудников этих фирм, которые якобы были причастны к кибератакам. В Белом доме заявили, что ограничения не снимут до тех пор, пока Крым не станет снова украинским.