Погода в Москве на 27 июля 2018 года: ожидается жара до +29 градусов

СЕГОДНЯ 06:57 2018-07-27T06:57:27+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 27 июля 2018 года. Как и обещали специалисты, на смену дождливой и теплой погоде в столицу пришла умеренная жара. Так, уже в пятницу воздух в городе прогреется до +27…+29 градусов. При этом в мегаполисе будет облачно с прояснения, а небольшой дождь пройдет лишь местами. Ветер же будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на субботу, 28 июля, по-прежнему будет тепло: столбики термометров не опустятся ниже +20…+22 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток в некоторых районах также возможен небольшой дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине июля в Москве установилась дождливая погода. А в минувший четверг, 26 июля, в столицу вернулась жара. В настоящее время температура воздуха в мегаполисе превышает норму почти на десять градусов. Более того, по заверениям метеорологов, до конца лета погода в городе не испортится.