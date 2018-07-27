Путин заявил, что Россия не планирует отказываться от доллара

СЕГОДНЯ 15:49 2018-07-27T15:49:32+03:00

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Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия пока не планирует отказываться от американского доллара в качестве универсальной резервной валюты. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции в рамках саммита БРИКС.

"Россия не отказывается от доллара, но мы должны минимизировать риски. Вы же видите, что происходит с санкциями. Ограничение расчетов в долларах - большая ошибка США. Это подрывает доверие к их валюте", - цитирует Путина специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Напомним, что 27 июля Путина, а также лидеры еще четырех стран БРИКС (Бразилия, ЮАР, Китай и Индия) встретились на саммите в Йоханнесбурге. В рамках мероприятия было поднято множество самых различных актуальных тех, включая развитие сотрудничества и разрешение региональных проблем. Речь шла, в частности, о ситуации в Сирии, а также на Корейской полуострове, передает сайт kp.ru.