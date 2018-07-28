2018-07-28T14:18:03+03:00
Политика

Совфед одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика

Теперь документ должен подписать президент нашей страны Владимир Путин
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В субботу, 28 июля, Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно этому документу, безвизовый режим для обладателей Fan ID должен действовать до конца текущего года.

Таким образом, сенаторы поддержали внесение изменений в федеральный закон «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», передает ТАСС.

Кстати, в Ростуризме уверены, что безвизовый режим поспособствует росту числа иностранных туристов, прибывающих в нашу страну.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о намерении российских властей ввести безвизовый режим для болельщиков объявил президент РФ Владимир Путин сразу после финального матча ЧМ-2018. Авторами соответствующего законопроекта стали лидеры думских фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. А 26 июля Госдума уже приняла этот документ в третьем, окончательном чтении.

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