Российские военные уничтожили приближавшийся к авиабазе Хмеймим беспилотник

СЕГОДНЯ 21:35 2018-07-28T21:36:24+03:00

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Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил об очередной атаке дронов. Так, в минувшую пятницу, 27 июля, Воздушно-космические силы (ВКС) России обнаружили и уничтожили беспилотник, приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим. Как стало известно, этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был запущен с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия.

«27 июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА», - цитирует сообщение центра РИА Новости.

Также в заявлении ЦПВС уточняется, что дрон был уничтожен «на удалении от авиационной базы», при этом в результате инцидента никто не пострадал, и Хмеймим продолжает функционировать в штатном режиме.

Отметим, это уже далеко не первый подобный случай в Сирии. Как сообщал сайт kp.ru, в конце июня в небе неподалеку от Хмеймим была замечена группа беспилотников неизвестной принадлежности. В итоге тогда все дроны были уничтожены. А в ночь на 21 июля средства ПВО российской авиабазы сбили еще один беспилотный летательный аппарат террористов.